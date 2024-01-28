بعد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في الأردن.. بايدن يتوعد بالرد ويحمل مسؤوليته إلى فصائل موالية لإيران

‌أربيل(كوردستان24)- تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بالرد بعد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن حمل مسؤوليته إلى فصائل موالية لإيران.

وقال بايدن في بيان "الليلة الماضية، قُتل ثلاثة من أفراد الجيش الأميركي، وأصيب آخرون، في هجوم بطائرة مسيّرة على قواتنا المتمركزة في شمال شرق الأردن"، مشيرا إلى أن الهجوم "نفذته مجموعة من المسلحين المتطرفين الموالين لإيران تنشط في سوريا والعراق".

وأضاف "لا يساوركم شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت والطريقة اللذين نختارهما".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأحد، عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين في هجوم قرب قاعدة قرب الحدود الأردنية السورية.

وكشف مسؤولون أميركيون، أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أميركيون في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية في بيان اليوم، أن ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على ما تعرض له الجنود الأميركيون.