سامان سوراني: الدول ترحب باحتضان ممثليات حكومة إقليم كوردستان

أربيل(كوردستان24)- قال المستشار الأعلى للشؤون السياسية والدبلوماسية في مكتب العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان، سامان سوراني، إن ممثلي حكومة إقليم كوردستان في الدول حاولوا دائما الحصول على دعم دولي للإقليم.

سوراني، أضاف لـ كوردستان 24، أنه "في إطار البرنامج الإصلاحي لحكومة إقليم كوردستان، تمت تجربة الإصلاحات داخل هيكل مكتب العلاقات الخارجية، لأن الهيكل كان يوزع على مديرية العلاقات الخارجية في السابق، وفي الوقت الحالي، تمت تجربة دمج المكونات واستخدام نموذج ملف للدول التي هي على اتصال مع البلدين، إلى جانبنا".

وتابع، "الدول ترحب بفتح ممثليات حكومة إقليم كوردستان الجديدة، موضحا سبب امتلاكها قنصليات في الإقليم، ولماذا لا يمثل إقليم كوردستان تلك الدول حتى يتمكنوا من تعزيز جسور التواصل لديهم."

وحول العلاقة بين مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان ووزارة خارجية الحكومة العراقية، قال سامان سوراني: "إن مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان ليس لديه مشاكل مع وزارة الخارجية، فمعظم قنصليات الدول التي افتتحت في إقليم كوردستان أجريت بموافقة وزارة الخارجية، "لقد وضعوا الأساس لتعزيز علاقاتنا مع العالم الخارجي من خلال القنصليات".

وقال: "في أي نظام فيدرالي، إذا كان بإمكان المنطقة أن تكون قوية اقتصاديا وثقافيا وتجاريا، فسيكون ذلك حافزا لقوة الدولة".

ومضى في القول، إن "ممثلي حكومة إقليم كوردستان في الدول حاولوا دائما إيصال دعم الدول إلى إقليم كوردستان، وتمكنوا من الضغط على الحكومة العراقية لعدم معارضة إقليم كوردستان وعدم انتهاك حقوق إقليم كوردستان".

وبحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الأحد 28 كانون الثاني (يناير) 2024، في العاصمة أربيل، أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج.

ولإقليم كوردستان ممثليات في 14 دولةً حول العالم، حيثُ تعمل بحسب جدول أعمال وسياسات التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

وفي وقتٍ سابق قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي لـ كوردستان24، إن "لديهم خططاً لفتح عددٍ من الممثليات الجديدة، ولا سيّما في الدول العربية".

وتوجد في إقليم كوردستان 40 قنصلية عامة ومكاتب تمثيلية لعدة دول، من بينها 38 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تملك قنصليتين لها في كوردستان منذ عام 2007، إحداها بأربيل والأخرى في السليمانية.