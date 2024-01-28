الأردن: الهجوم الذي قتل خلاله 3 جنود أمريكيين لم يقع على أراضينا

أربيل(كوردستان24)- أعلن الأردن، الأحد، أن الهجوم الذي قتل خلاله 3 جنود أميركيين لم يقع على الأرض الأردنية.

وقال وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين لوسائل إعلام محلية، إن "ميليشيات إرهابية نفذت الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف".

وأضاف المتحدث: "القاعدة خارج حدود الأردن".

وتقع قاعدة التنف عند الحدود السورية مع الأردن والعراق، لكنها تتبع محافظة حمص السورية.

وجاءت تصريحات مبيضين بعد إعلان واشنطن أن 3 جنود أميركيين قتلوا وأصيب كثيرون آخرون، في هجوم بطائرة مسيّرة على قوات أميركية متمركزة في قاعدة شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.

وتعرضت القواعد التي تضم قوات أميركية في المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة.

وأعلن الجيش الأميركي، الأحد، عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 34 آخرين في هجوم استهدف قاعدة للقوات الأميركية في الأردن (البرج تي 22) قرب الحدود السورية، فيما توعد الرئيس جو بايدن بالرد.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن 3 من أفراد الخدمة الأميركية قتلوا في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة في شمال شرقي الأردن بالقرب من الحدود السورية.

كما كشف مسؤول أميركي أن الهجوم وقع على برج "تي 22" المحاذي للحدود السورية من الجانب الأردني.

إلى ذلك، كشف مسؤولون أميركيون، أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

بدوره صرح مسؤول أميركي أن "المسيّرة التي هاجمت قواتنا سقطت قرب سكن عسكريين".

إلى ذلك، ذكرت مصادر، أن الطائرة المسيّرة التي استهدفت القوات الأميركية في الأردن جاءت من سوريا.

وتتواجد القوات الأميركية في (البرج تي 22) وهو موقع صغير بالأردن قرب الحدود السورية، كجزء من مهمة تقديم المشورة والمساعدة مع الأردن.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن مقتل 3 أميركيين تم بهجوم مسيّرة على قوات أميركية في شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.

كما أضاف أن "الهجمات على قاعدتنا في الأردن تمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

كذلك تابع أن "ما حدث بالأردن تصعيد كبير"، متوعداً بمهاجمة كل المسؤولين عن مهاجمة قواته بالقاعدة الأميركية داخل الأردن، مردفاً: "لا يساوركم شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت والطريقة اللذين نختارهما".

ولاحقاً كتب على حسابه في منصة "إكس": "سنحاسب المسؤولين عن الهجوم على قواتنا وسنرد بالطريقة التي نختارها".

بدوره، قال مسؤول أميركي لصحيفة "واشنطن بوست"، أن ميليشيا حزب الله العراقي والنجباء مسؤولة عن هجوم "تي 22".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون "علينا أن نبعث رسالة للعالم أننا لن نتسامح مع الهجوم على قواتنا".

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تصاعد التوتر بشكل عام في المنطقة وعلى عدة جبهات، من العراق إلى سوريا فاليمن ولبنان، حيث تتواجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها.

وحتى يوم الجمعة، كان هناك أكثر من 158 هجوما على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الفصائل المسلحة منذ 17 أكتوبر الماضي.

وقد أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن العديد من الهجمات على القوات الأميركية، وهي تحالف من فصائل مسلحة مرتبطة بإيران تعارض الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد غزة.

في المقابل، نفذت القوات الأميركية أكثر من ضربة في البلدين على مقرات تلك المجموعات المسلحة، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات.

وتنشر واشنطن نحو 3000 جندي أميركي في الأردن، كما هناك 2500 جندي في العراق ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم "داعش"، الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي قبل هزيمته، بالإضافة إلى ما يقارب الألف في سوريا.