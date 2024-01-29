أسعار العملات الأجنبية والذهب في تداولات أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الأميركي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الاثنين 29 كانون الثاني يناير 2024، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان:

100 دولار أميركي = 151,500 دينار عراقي

100 يورو = 163,000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 189,000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5000 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 2319 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2319 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان:

1 مثقال ذهب عيار 24 = 505000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 465000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 385000 دينار عراقي