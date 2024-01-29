بيشوا هوراماني: هل يمتلك أحد قوائم رواتب الميليشات التي تقصف كوردستان اذا كنتم تتحدثون عن النزاهة

أربيل(كوردستان24)- أشار المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، إلى موضوع تعليق إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقال: إذا كان الأمر يتعلق بالفساد، فيجب تعليق رواتب الموظفين في جميع المحافظات العراقية.

وتساءل هوراماني، "تُرى هل لدى أحدهم قائمة بالميليشيات التي تهاجم إقليم كوردستان؟".

وأضاف، "منذ افتعال المشاكل، حول رواتب موظفي إقليم كوردستان، هنالك مواضيع جديدة يتم وضعها أمام حكومة إقليم كوردستان، شرطاً لإرسال رواتب وحقوق الشعب، بينما قدمنا كل شيء بوضوح إلى الحكومة الاتحادية!".

وتابع، "ولكن السؤال الذي يخطر في البال هنا! وهل هذا النوع من الشفافية والوضوح، الذي يريدونه منا، متوفر من جانبهم؟".

وأرفق هوراماني، بيانه، ببحث بسيط لأربعة مواقع إخبارية من عدد من المصادر الإعلامية الموثوقة:

الجزيرة، 20٪ من رواتب العراق تذهب إلى موظفين وهميين بأجر، أي نحو 10 مليارات دولار سنويا، وهو أكثر من رواتب جميع رواتب إقليم كوردستان.

الحرة: 300 مليار دولار في العراق للمشاريع والرواتب الوهمية

بغداد اليوم: في قائمة المتقاعدين العراقيين هناك 22 ألف موظف وهمي إجمالي روتبهم 800 مليار دينار، من خزينة الدولة.

وتابع، " عام 2014، اعترفت الحكومة العراقية بأن 50 ألف جندي عراقي وهمي يتلقون رواتبهم من الخزينة العراقية".

هل لدى أي شخص قائمة بالميليشيات التي تهاجم إقليم كوردستان؟

وزاد "إذا كان الأمر يتعلق بالفساد، فيجب تعليق رواتب الموظفين في جميع المحافظات العراقية، وليس كما يدعي البعض من مراهقي السياسة، فبسبب (أحد الشرفاء)، الكثير من الناس في كوردستان يتضورون جوعا!".