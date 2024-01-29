حسن مجيد: نأمل أن نتمكن من تعيين محافظ كوردي لـ كركوك

أربيل(كوردستان24)- أدى أعضاء مجلس محافظة كركوك اليوم اليمين الدستورية. وبعد أداء اليمين الدستورية، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المجلس: "نحن جميعا بحاجة إلى خدمة شعب كركوك كفريق مشترك".

وقال حسن مجيد، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، خلال مؤتمر صحفي، إن "أهالي مدينتنا بحاجة إلى أن نخدمهم جميعا كفريق مشترك، وجلستنا الأولى سيقررها المحافظ، ويجب أن تقرر في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "لم نغلق أبدا باب الحوار أمام أي طرف، وكنا دائما منفتحين، وأبوابنا مفتوحة".

وأضاف: "نأمل أن نتمكن في المستقبل من تعيين محافظ كوردي لمدينتنا، يكون خادماً جيداً للمدينة بأكملها.

وأضاف أن "الديمقراطي الكوردستاني، ليس لديه خط أحمر على أي حزب أو قومية، وفي الاجتماعات المقبلة، يمكننا أن نقول مالذي نريده".

وتوجه العراقيون الاثنين 18 كانون الأول 2023، إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجالس المحافظات، في انتخابات هي الأولى منذ عقد من الزمن. وفتحت صناديق الاقتراع الساعة 07:00 صباحاً الاثنين (04:00 بتوقيت غرينتش).

وشملت هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 حيث هناك 3 محافظات في إقليم كوردستان غير مشمولة بهذه الانتخابات المخصصة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

يذكر أنه جرت يوم السبت (16 كانون الأول 2023) عملية الاقتراع الخاص للانتخابات الخاصة بالقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون.

وكان مجلس الوزراء قد حدد في مطلع شهر حزيران الماضي يوم 18 من شهر كانون الأول الجاري موعداً لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية للعام 2023.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، أجريت عام 2005.