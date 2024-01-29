بيشوا هوراماني: حكومة كوردستان تؤكّد على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في الأردن

أربيل (كوردستان24)- أصدرت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بياناً بشأن القصف الذي طال قاعدة للقوات الأميركية على الحدود السورية الأردنية.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، في بيانٍ له، إن حكومة كوردستان تدين الهجوم الذي طال القوات الأميركية في الأردن وأسفر عن مقتل عددٍ من الجنود.

وأضاف البيان: نعرب عن تعازينا للشعب الأميركي والحكومة الأميركية.

وتابع البيان: نؤكّد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الصديقة المملكة الأردنية الهاشمية.

معرباً عن رفض حكومة كوردستان انتشار الصراع والاضطرابات في المنطقة.

ودعا البيان إلى "إنهاء التوترات وحل كافة القضايا عبر الحوار والوسائل السلمية".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الأحد، عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين في هجوم قرب قاعدة قرب الحدود الأردنية السورية.

وكشف مسؤولون أميركيون، أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أميركيون في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالرد بعد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن حمل مسؤوليته إلى فصائل موالية لإيران.

ونفت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، ضلوعها في الهجوم.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن كنعاني قوله إنّ "هذه الاتّهامات غرضها سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة".