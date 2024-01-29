وزير مالية كوردستان: توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتعديل قانون الموازنة

أربيل (كوردستان24)- ‌‌أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، اليوم الاثنين، أن حكومة الإقليم توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتعديل قانون الموازنة.

وقال شيخ جناب في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنه "تم تدقيق كافة البيانات والمعلومات، كما نفذت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان كافة الإجراءات".

وأشار وزير مالية كوردستان إلى أن "قانون الموازنة الاتحادية ألحق ظلماً كبيراً بإقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية كذلك أقرت بهذا الظلم"، موضحاً أن "الجانبين الإقليمي والاتحادي توصلا إلى اتفاقٍ خلال مباحثاتهما الأخيرة، لتعديل قانون الموازنة".

من جهته، قال سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، إن الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان وغالبية الأطراف السياسية في بغداد وأربيل "متفقة على ضرورة تعديل قانون الموازنة الاتحادية".

وقال رحيم في تصريحٍ لـكوردستان24، أمس الأحد 28 كانون الثاني، على هامش مشاركته في المؤتمر الثالث لممثليات إقليم كوردستان في الخارج، "إننا اتفقنا بشكلٍ مبدئي مع الحكومة الاتحادية على تعديلات قانون الموازنة".

وأضاف: "بعد انتخاب رئيس البرلمان العراقي، نتوقّع أن تخصص الجلسة الثانية لمجلس النواب لتعديل قانون الموازنة، بحيث يزيل المجلس العوائق الموجودة ضمن المواد (11- 12- 13- 14) التي تمنع حصول إقليم كوردستان على مستحقاته المالية".

وأوضح رحيم أن "ديواني الرقابة المالية في الحكومتين (الاتحادية وإقليم كوردستان)، قدّما لرئاسة الوزراء العراقية تقريراً مشتركاً حول عدد موظفي حكومة الإقليم وقيمة رواتبهم الكاملة".

واعتبر أن "تحسين العلاقات بين أربيل وبغداد هو أحد أولويات التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان"، مضيفاً: "أننا كوفدٍ مفاوض، حاولنا إضفاء الطابع المؤسساتي على العلاقات بين الحكومتين".