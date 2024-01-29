العراق يعلن رفضه التصعيد الأمني على الحدود الأردنية - السورية

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين 29 كانون الثاني يناير 2024، رفض بغداد التصعيد الأمني على الحدود الأردنية - السورية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الأحد، عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 آخرين في هجوم على قاعدة قرب الحدود الأردنية السورية.

وقالت الخارجية في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "وزارة الخارجية تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وتدعو إلى أهمية خفض التصعيد الإقليمي في ظل الظروف الحرجة الراهنة وضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة لتحقيق الاستقرار".

وأضافت أن "الوزارة ترفض التصعيد الأمني شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا، وتؤكد ضرورة إفساح المجال للمفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي التي تبذل فيها الحكومة العراقية جهوداً حثيثة للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم مصلحة العراق والمنطقة".

بدوره، أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، عبر منصة "إكس"، الهجوم الجبان على القوات الأمريكية في الأردن.

وقال مسرور بارزاني: "أدين بأشد العبارات الهجوم الجبان الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، أمس الأحد، وأشارك الحكومة والشعب الأمريكي حزنهم في هذا الوقت العصيب".

كما أصدرت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بياناً بشأن القصف الذي طال قاعدة للقوات الأمريكية على الحدود السورية الأردنية.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني في بيانٍ له، إن "حكومة إقليم كوردستان تدين الهجوم الذي طال القوات الأمريكية في الأردن وأسفر عن مقتل عددٍ من الجنود".

وأضاف البيان: نعرب عن تعازينا للشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية"، مضيفاً: "ونؤكد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الصديقة المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب هوراماني "عن رفض حكومة إقليم كوردستان انتشار الصراع والاضطرابات في المنطقة"، داعياً إلى "إنهاء التوترات وحل كافة القضايا عبر الحوار والوسائل السلمية".