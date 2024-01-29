كرمانج محمد: سيُفتتح مركز لزراعة النخاع لمرضى السرطان بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال المدير التنفيذي لمستشفى "ناناكلي"، كرمانج محمد، إن العديد من الشركات والمنظمات العاملة في المجال الخيري والتبرعات تقدم الإمدادات الطبية والأدوية لمستشفى ناناكلي، رغم أن العبء الثقيل يقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان وصندوق مساعدة مرضى السرطان.

وخلال مقابلةٍ مع كوردستان 24، أوضح محمد أن جمعية الهلال الأحمر القطري، وبعد عدة لقاءات، قررت التبرع بكمية جيدة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى ناناكلي كمرحلة أولى.

مشيراً إلى أن الهلال الأحمر القطري أكد على أن التبرعات والمساعدة لمستشفى "ناناكلي" لن تكون لمرة واحدة، بل ستكون مستمرة.

وبخصوص الجهات الداعمة للمستشفى، قال محمد إن حكومة إقليم كوردستان تتحمّل العبء الأكبر من تقديم الأدوية والمساعدات الطبية لمرضى السرطان، تليها الحكومة العراقية التي تقدم أيضاً بعض المساعدات.

وأضاف: كذلك مؤسسة بارزاني الخيرية ومؤسسة ناناكلي الخيرية، وأيضاً منظمة الهلال الأحمر القطري باشرت بتقديم المساعدة.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى ناناكلي، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني ومنذ بدء مهام التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان، يخصص شهرياً مليار و600 مليون دينار لـ 3 محافظات الإقليم.

وتابع: أيضاً الحكومة العراقية تخصص شهرياً كمية من الأدوية، ووزارة الصحة في كوردستان تؤمّن كميات من الأدوية.

ولفت محمد أنه في العام الماضي، أرسلنا عدد من مرضى السرطان إلى الخارج لإجراء عمليات زراعة النخاع بتكلفة قدرت بنحو 2 مليار دينار، وهذا العام خصصنا 4 مليار دينار لنفس الغرض.

مشيراً إلى أن هناك 14 مركزاً في إقليم كوردستان خاص بمرضى السرطان، من بينهم مستشفى ناناكلي التي استقبلت عام 2023 الماضي 1811 مريضاً.

وقال: جميع تلك المراكز تعمل وفق المعايير العالمية ولا يوجد أي تقصير في الخدمات، ومن المقرر أن يفتتح صندوق دعم مرضى السرطان مركزاً لزراعة النخاع في أربيل.