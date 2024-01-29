سیاسة

انتفاض قنبر: في أربيل هناك حكومة تخدم شعبها ولا ترضخ لـ طهران

author_image Kurdistan24 اربیل
انتفاض قنبر
انتفاض قنبر
کوردستان انتفاض قنبر

أربيل (كوردستان 24)- أوضح السياسي العراقي ورئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن، انتفاض قنبر، أن السبب الرئيسي للصراعات في العراق، هو الأحزاب الشيعية التي سلّمت أنفسها لإيران وتعادي بلدها.

قنبر وخلال مقابلةٍ مع كوردستان 24، أكّد أن الأحزاب الشيعية "استولت على السلطة في العراق، وأصبحت التجربة الديمقراطية في العراق تجربة فساد وسرقة أموال الدولة".

لافتاً إلى أنها "ترغب في أن يصبح العراق دولة إيرانية ثانية، وهي بالتالي ضد إقليم كوردستان".

واعتبر قنبر أن ولاء الأحزاب الشيعية العراقية لإيران "ليس ولاءً دينياً مثل الولاء لبابا الفاتيكان، بل هو ولاءٌ سياسي وعسكري".

في غضون ذلك، أشار رئيس مؤسسة المستقبل إلى "زيادة هيمنة إيران في العراق".

مؤكداً في الوقت ذاته أن تلك الهيمنة "غير موجودة في أربيل، لأن هناك حكومة تخدم شعبها ولا ترضخ لطهران".

وختم حديثه بالقول: بعض زعماء الشيعة العراقيين يستغلون مناصبهم لخدمة طهران.

 

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