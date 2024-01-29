سیاسة

نوال موسوي: إيران حوّلت العراق إلى ساحةٍ مفتوحة لحروبها

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نوال موسوي
نوال موسوي
کوردستان نوال موسوي

أربيل (كوردستان 24)- كشفت المحللة السياسية نوال موسوي، أن الأطراف المشاركة في الصراع الدائر على الأراضي العراقية باتت معروفة للجميع.

مؤكدةً خلال مقابلةٍ مع كوردستان 24، أن استمرار الحرب بالوكالة في العراق "ستحوّله إلى ساحة المعركة الأكثر خطورة".

مشيرةً إلى وجود "جهودٍ جادة لمنع العراق من التورط بشكلٍ مباشر في الصراع بين إيران والولايات المتحدة".

وقالت موسوي: تبحث الولايات المتحدة عن الاستقرار في المنطقة، ويبدو أن لإيران دوراً أكثر تأثيراً في المنطقة، لذا فالعراق في طور الانهيار.

وأضافت: الولايات المتحدة وإيران متفقتان على شيء واحد، وهو إشعال الحروب والصراعات على الأراضي العراقية.

مؤكّدةً أن إيران "حوّلت العراق إلى ساحةٍ مفتوحة لحروبها".

ولفتت المحللة السياسية إلى أن إيران "تعلم أن الحكومة العراقية الحالية أُعطيت الفرصة الأخيرة لإنجاح العملية السياسية".

لذلك، وبحسب قولها، فإن طهران "تلعب دوراً سيئاً للغاية، من خلال محاولة تدمير العراق".

 

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