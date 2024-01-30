سيناتور أمريكي لـ كوردستان24: حان الوقت لضرب إيران بقوة

أربيل (كوردستان24)- أشار السيناتور الأمريكي السابق، سام براونباك، أنه حان الوقت لضرب إيران بقوة.

الجمهوري براونباك، قال في تصريح لـ كوردستان24، "أعتقد أنه يجب مواجهة إيران مباشرة، يجب فرض عقوبات عليها، ودعم أولئك الذين يسعون إلى الديمقراطية".

وأضاف، "طالما السلطات بيد رجال الدين، ستستمر المشاكل، فهم يريدون تدمير أمريكا وإسرائيل، ويقولون ذلك علناً، يجب أن نكون أكثر شدة في حل مشكلة إيران".

وأوضح، أن "شعب إيران جيد جداً، إلا أن هذه السلطات، تدعم الإرهابيين، وتهاجمنا، وتهاجم الدول الغربية، لذا يجب علينا الرد بقوة ".

وبشأن إقليم كوردستان، قال براونباك، "زرنا كوردستان، إنها مكان مختلف، خاصةً من ناحية الحريات، والحرية الدينية، فهناك حرية مطلقة في العبادات"، مضيفاً، "يجب دعم الإقليم أكثر، كوردستان جزيرة من الحرية والانفتاح في المنطقة وعلينا أن ندعم ذلك".