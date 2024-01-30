آيدن معروف: نطالب المحكمة الاتحادية برفض الشكوى المقدمة ضد مقاعد المكونات

أربيل(كوردستان24)- طلب وزير الإقليم لشؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان، آيدن معروف، من المحكمة الاتحادية العليا في العراق رفض الشكوى ضد مقعد المكونات، وقال: "التأخير في البت فيها، أمر مشكوك فيه بالنسبة لنا".

وأضاف معروف خلال مؤتمر صحفي، أن "تأجيل البت في الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية ضد عدد من مواد قانون انتخابات برلمان كوردستان، مشكوك فيه وتم تسييسه".

وأشار، إلى أنه " وفي حال قررت المحكمة الاتحادية خارج إرادة المكونات، فسيكون ذلك معارضة لحقوقهم وسيكون له تأثير سلبي على وضع المكونات في إقليم كوردستان وسترفضه رفضا تاما".

وأكد أنه "وحتى الآن، لم تطلب المحكمة الاتحادية العليا منهم المشاركة رسميا، في الجلسة الخاصة بشأن مقاعد المكونات، وهذا غير قانوني".

وتوجه العراقيون الاثنين 18 كانون الأول 2023، إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجالس المحافظات، في انتخابات هي الأولى منذ عقد من الزمن. وفتحت صناديق الاقتراع الساعة 07:00 صباحاً الاثنين (04:00 بتوقيت غرينتش).

وشملت هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 حيث هناك 3 محافظات في إقليم كوردستان غير مشمولة بهذه الانتخابات المخصصة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

يذكر أنه جرت يوم السبت (16 كانون الأول 2023) عملية الاقتراع الخاص للانتخابات الخاصة بالقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون.

وكان مجلس الوزراء قد حدد في مطلع شهر حزيران الماضي يوم 18 من شهر كانون الأول الجاري موعداً لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية للعام 2023.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، أجريت عام 2005.