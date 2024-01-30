قائممقام زاخو: عاقبنا العديد من أصحاب المحال التجارية ونراقب الاسواق باستمرار

أربيل (كوردستان24)- أكد قائممقام زاخو انهم عاقبوا العديد من أصحاب المحال التجارية لعدم التزامهم بتعليمات وإرشادات تعاليم لجان المراقبة، موضحاً بأن اللجان مستمرة في مراقبة الاسواق مع تغيير في أساليب عملهم.

وقال قائممقام زاخو بشير مشير اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 لكوردستان24 "عاقبنا العديد من المحال التجارية والافران وبعض الصيدليات، لعدم التزامهم بالارشادات والتعليمات الرسمية، رغم إبلاغهم بالتعليمات والارشادات في وقت سابق".

وأضاف بشير "كانت هناك 13 لجنة لمراقبة الاسواق في الاسواق سابقاً، أما الان لدينا 7 لجان مع تغيير في اسلوب وطريقة عملهم".

وأوضح القائممقام "هذه اللجان تراقب الاسواق وكيفية تطبيق الارشادات والتعليمات من قبل أصحاب المحال التجارية، وكذلك مراقبة الاسعار بشكل مستمر صباحاً ومساءً"، مؤكداً "ان هذه اللجان عاقبت العديد من أصحاب المحال التجارية المخالفة للقوانين".

يأتي هذا في وقت تشهد فيه إدارة زاخو المستقلة نقلة نوعية في القطاع السياحي، حيث قال وزير البلديات والسياحة في حكومة كوردستان ساسان عوني لكوردستان24 خلال زيارته لزاخو الشهر الماضي "أن إدارة زاخو المستقلة، تخطو نحو تسجيل نقلةٍ نوعية في مجال السياحة".

ولفت إلى أن "تنفيذ تلك المشاريع، سينقل زاخو إلى مكانٍ آخر، في مجال السياحة، خاصةً من جهة نظافة المنطقة، كما ستؤثر إيجابياً في نهر الخابور".

ووفقاً لمديرية السياحة في زاخو، زار 429 ألف سائحاً محلياً وأجنبياَ، إدارة زاخو المستقلة خلال العام الماضي.

وقال مدير السياحة في زاخو جيايي أمين بمؤتمر صحفي في وقت سابق إنه "في غضون 11 يوماً فقط، من نهاية ديسمبر 2023، زار قرابة الـ 100 ألف سائحاً إدارة زاخو المستقلة وشاركوا في احتفالات العام الجديد".

وأضاف "حضر 5000 سائحاً إلى زاخو وشاركوا في احتفالات رأس السنة الجديدة".