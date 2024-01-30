مسؤول العلاقات الخارجية للديمقراطي الكوردستاني: دبلوماسية الإقليم وصلت إلى مستوىً رفيع

أربيل(كوردستان24)- أكد مسؤول قسم العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بلجيكا، هوشيار سيويلي، أن دبلوماسية إقليم كوردستان وصلت إلى مستوىً رفيع.

وقال سيويلي لـ كوردستان24، إنه الزيارات المستمرة إلى بلجيكا، مهمة جداً، لأنها تؤثر في القرارات الدولية.

وأضاف، "نحن في زيارة للعاصمة بروكسل لأيام، لعقد مجموعة من اللقاءات، مع البرلمانيين وممثلي الأحزاب السياسية".

وتابع سيويلي، "اللقاءات تتمحور حول بحث الأوضاع في المنطقة والعراق وإقليم كوردستان، بروكسل العاصمة الدبلوماسية لأوروبا ومقر الأمم المتحدة، وحلف الناتو، لذا من المهم جداً أن تكون لنا زيارات مستمرة لهذه البلاد وتعزيز العلاقات معها".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أكد أن ممثلو إقليم كوردستان في الخارج، لعبوا دورا هاماً في تطوير دبلوماسية الإقليم.

وجاء ذلك خلال تغريدة على منصة إكس، قال خلالها: " لقد لعب ممثلونا في الخارج دورا مهما في دفع دبلوماسية إقليم كوردستان، وسوف ينقلون رسالة وطننا ويعززون روابطنا السياسية والاقتصادية مع المجتمع الدولي".

وبحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، انطلقت الأحد 28 كانون الثاني (يناير) 2024، في العاصمة أربيل، أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لدائرة العلاقات الخارجية على تنظيمها المؤتمر، كما رحب بجميع الحضور،

وعبّر عن أمله بأن تشهد أيام المؤتمر حواراً مثمراً وبناءً تتمخض عنه نتائج وتوصيات ومقترحات تصب في تعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وأكد رئيس الحكومة أن علاقات إقليم كوردستان على الصعيد الدولي قد تطورت بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى زيادة عدد القنصليات والبعثات الدبلوماسية في الإقليم، وقال: "نخطط لزيادة عدد ممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج مستقبلاً".

وأضاف أن حكومة الإقليم ستفتتح ممثليات لها في بعض الدول الصديقة والمهمة والتي لديها قنصليات في كوردستان، بما يعزز أواصر الصداقة والعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية والأكاديمية.