البرلمان العراقي ينهي قراءة عدة قوانين ويرفع جلسته ليوم الخميس المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أنهى مجلس النواب العراقي قراءة ومناقشة 6 قوانين، وصوّت على مشروع قانون، قبل أن يرفع جلسته إلى بعد غدٍ الخميس.

وخلال جلسته الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة، صوّت البرلمان العراقي بحضور 167 نائباً، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المساعدة القانونية بالمجمل المقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الإنسان.

بينما أرجأ التصويت على مشروعي قانون تصديق اتفاق بين الحكومتين العراقية والتونسية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما، وقانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق ومصر .

كما صوّت المجلس على تأجيل استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي والمقدم من النائب رائد المالكي إلى الأسبوع المقبل، لفسح المجال أمام النائب المستجوب بإضافة أسئلة جديدة، ومنح رئيس الشبكة الوقت الكافي لتحضير الإجابات.

في غضون ذلك، أدى برهان ناصر محمد النمراني اليمين الدستورية نائباً بديلاً عن محمد ريكان الحلبوسي.

كذلك أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، المقدم من اللجنتين القانونية والمالية.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، المقدم من لجنة الأمن والدفاع.

وقرر تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري المقدم من لجنة حقوق الإنسان بناءً على طلب مقدم من 84 نائباً لرفعه من جدول الأعمال.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (20) لسنة 2003، المقدم من اللجنة القانونية، نظراً لمخالفة القرار لأحكام المادة (19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (175) لسنة 1974 و(4) لسنة 2003.

كما أنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 المقدم من لجان الصحة والبيئة، والأمن والدفاع، والقانونية، واللجنة المؤقتة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018، المقدم من لجنة النقل والاتصالات.