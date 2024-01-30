سیاسة

وزير الخارجية العراقي يؤكّد استمرار بلاده بدعم مهمة "يونيتاد"

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العراق فؤاد حسين يونيتاد

أربيل (كوردستان 24)-  أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، استمرار الوزارة بتقديم الدعم لعمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد) لحين إكمال مهامه في العراق.

جاء ذلك، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش (unitad) كريستيان ريتشر، في مبنى الوزارة ببغداد.

وبحسب بيانٍ لوزارة الخارجية، أشار حسين إلى "أهمية الدور التوثيقي التاريخي الذي يلعبه الفريق، وما يمكن أن يقدمه من أجل إنصاف الضحايا والتعريف بالانتهاكات التي ارتكبت بحقهم".

موكداً في الوقت ذاته، على "استمرار دعم الوزارة لعمل الفريق لحين إكمال مهامه في العراق".

من جانبه، شدد ريتشر على "أهمية عمل الفريق ودوره في تعزيز المساءلة تجاه الجرائم والفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق".

"فضلاً عن عكس صور واقعية لحجم الانتهاكات التي ارتكبها التنظيم بحق أبناء المناطق التي فرض سيطرته عليها".

معرباً عن "شكره لقيادة الوزارة على الدعم الذي تقدمه لعمل الفريق في العراق".

 

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