خبير اقتصادي: شهرياً تُسرق 600 مليون دولار بين البنك المركزي والمسؤولين العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- كشف الخبير الاقتصادي محمد علي، أن العراق في وضعٍ صعب، بسبب الفساد المستشري والذي أدى إلى فقدان الثقة العالمية به.

وقال خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن الولايات المتحدة "تراقب المسؤولين العراقيين والبنوك العراقية بشكلٍ مستمر، لمعاقبتهم على عدم امتثالهم وفسادهم المالي".

وأضاف: يخسر المواطن العراقي يومياً 26 مليار دينار (ما يعادل 600 مليون دولار شهرياً)، بسبب سوء سياسة البنك المركزي في تبادل العملة العراقية والدولار الأميركي بين مسؤولي البنك ومسؤولين آخرين لمصلحتهم الخاصة وسرقتها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلىى أن العراق "كدولة وحكومة وسيادة لا تملك إلا رواتب موظفيها".

لافتاً إلى أن إيران وعبر حربها مع الولايات المتحدة "تنتقم من إقليم كوردستان بشكلٍ مباشر بنفسها، وبشكلٍ غير مباشر عبر الحكومة العراقية".

وفي ختام حديثه، اعتبر محمد علي أن "ليس للعراق أي سيادة، فمثلاً مجاله الجوي في يد بريطانيا، ومياهه في قبضة تركيا، وأمواله ودولاراته تحت إمرة الولايات المتحدة، أما كهرباؤه وغازه تتحكم فيهما إيران".