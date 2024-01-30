بهدف توحيد البيشمركة.. إقليم كوردستان والبنتاغون يعلنان عن التزامٍ مشترك طويل الأمد

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت رئاسة إقليم كوردستان ووزارة الدفاع الأميركية، اليوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً بشأن اجتماع اللجنة التنفيذية لتوجيه البيشمركة في رئاسة إقليم كوردستان بأربيل.

وأعلنت رئاسة إقليم كوردستان ووزارة الدفاع الأميركية عن التزامٍ مشترك طويل الأمد، بهدف دمج وتوحيد قوات البيشمركة.

وجاء في البيان:

أجرى كبار المسؤولين من الحكومة الأمريكية وإقليم كوردستان العراق في يوم (29 كانون الثاني 2024) اجتماعاً افتتاحياً للجنة التنفيذية لتوجيه البيشمركة في رئاسة إقليم كوردستان بأربيل.

وكان الغرض من اجتماع اللجنة هو تقييم التقدم الذي تحقق في تحقيق أهداف إصلاح البشمركة، والتي حددتها مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة شؤون البشمركة في حكومة إقليم كوردستان، والتي تم تجديدها في أيلول 2022.

استعرضت اللجنة التقدم المحرز في مجال إصلاح البشمركة، واتفقت على النقاط الرئيسة للعام المقبل، وذلك كجزء من الالتزام المشترك طويل الأمد بتوحيد قوات البشمركة تحت إشراف وزارة شؤون البشمركة في حكومة إقليم كوردستان وبناء قوة مهنية قادرة على ضمان إلحاق الهزيمة الدائمة بتنظيم داعش.

إن وزارة شؤون البيشمركة قد حققت تقدماً كبيراً باتجاه الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القوات، وتتطلع كل من وزارة الدفاع ووزارة شؤون البيشمركة إلى مواصلة التقدم في جهود الإصلاح المبينة في مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع ووزارة شؤون البشمركة في حكومة إقليم كوردستان للعام 2022.

إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب شعب العراق، وبضمنه شعب إقليم كوردستان، في سعيه لبناء عراق قوي ومستقر وذي سيادة.