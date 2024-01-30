أمن

تحطّم طائرة استطلاع في قضاء " پردەی" بكركوك

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تعبيرية
تعبيرية
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تحطّمت طائرة من دون طيار، اليوم الثلاثاء، في قرية "نەبییاوە" بقضاء "پردەی" دون أن تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها.

وقال مراسل كوردستان 24، ديلان برزان، إن بعد الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، تحطمت طائرة استطلاع في قرية "نەبییاوە"، وفق معلوماتٍ أولية.

وأضاف: لم تعلن السلطات الأمنية وخاصة قائد العمليات المشتركة في كركوك وشرطة كركوك عن أي معلومات حول سقوطها.

وبحسب ما أفاد به أهالي القرية لـ كوردستان24، فإن الطائرة حلّقت فوق المنطقة لفترة، قبل أن يحترق جزء منها وتسقط على الأرض.

وبحسب مراسل كوردستان 24، "لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، لأن المنطقة التي سقطت فيها الطائرة أرض زراعية، بينما لم تعلن أي دولة أو جماعة مسؤوليتها عن الإطلاق.

 

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