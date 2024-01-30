كتائب حزب الله في العراق تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتائب حزب الله في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية "لعدم إحراج الحكومة العراقية".

وقال الأمين العام لكتائب حزب الله ، أبو حسين الحميداوي، في بيانٍ له: نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية".

وأضاف: سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى، ونوصي مجاهدي كتائب حزب الله الأحرار الشجعان والمخلصين بالدفاع السلبي (مؤقتاً)، إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم".

وأُعلن عن تأسيس "كتائب حزب الله" في أبريل/نيسان عام 2007، في مدينة العمارة جنوبي العراق. وتكونت الكتائب من اتحاد عدد من الفصائل الشيعية المسلحة نشأ بعضها بعد عام 2003.

وهذه الفصائل هي لواء أبو الفضل العباس وكتائب تحمل أسماء كربلاء وزيد بن علي وعلي الأكبر والسجاد، بحسب تقريرٍ لـ BBC.

وترتبط كتائب حزب الله بإيران بشكلٍ مباشر، وتقول إنها تعمل على إفشال ما تسميه "المشروع الأمريكي-الإسرائيلي" في الشرق الأوسط.

وتعدُّ عناصر حزب الله من أوائل المسلحين الذين قاتلوا في سوريا إلى جانب النظام بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد عام 2011.

ويُقدر عدد مسلحي الكتائب بسبعة آلاف عنصر، وفقاً لأرقام غير رسمية، وهي غير ممثلة في حزب سياسي، لكنها جزء من الحشد الشعبي.

ويُعتبر أسلوب عملها شبيها بأسلوب حزب الله اللبناني، أشرفت على تدريبها قيادات إيرانية ولبنانية أبرزهم عماد مغنية الذي قُتل في سوريا 2015.

ونفذت الكتائب، التي تصنفها الولايات المتحدة كتنظيم إرهابي، العديد من العمليات التي استهدفت جنوداً أميركيين في العراق.