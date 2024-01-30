واشنطن تدعو بغداد إلى اعتقال المسؤولين عن الهجمات على قواتها

أربيل (كوردستان 24)- دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى اتّخاذ خطوات جدية لاعتقال المسؤولين عن الهجمات على القوات الأميركية ومحاكمتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، إن بلاده تطالب الحكومة العراقية لبذل المزيد من الجهود لاعتقال المسؤولين عن الهجمات على القوات الأميركية والتحقيق معهم ومعاقبتهم.

وأكّد ميللر خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة كل من يدعم الإرهاب ويقدم المساعدات المالية.

محذراً في الوقت ذاته، أن الولايات المتحدة "تتخذ الخطوات اللازمة لحماية قواتها في المنطقة".

وتعرضت القوات الأميركية في العراق وسوريا إلى أكثر من 160 هجوماً منذ الـ 27 اكتوبر تشرين الأول 2023، وذلك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأعلنت كتائب حزب الله في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية "لعدم إحراج الحكومة العراقية".

وقال الأمين العام لكتائب حزب الله ، أبو حسين الحميداوي، في بيانٍ له: نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية".