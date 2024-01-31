برئاسة مسرور بارزاني.. مجلس الوزراء يناقش قانون الموازنة وتصدير النفط

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لمناقشة عدة ملفات.

وفي الجزء الأول من الاجتماع، يستعرض المجلس ملخص مشاركة وفد حكومة كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء في منتدى دافوس ونتائج الاجتماعات والمباحثات التي عقدها على هامش المنتدى.

كما سيناقش المجلس في جزءٍ آخر من الاجتماع، نتائج المباحثات بين أربيل وبغداد بشأن الرواتب والموازنة واستئناف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

كذلك من المقرر أن يصوّت المجلس خلال اجتماعه، على مسوّدة مشروع عمل العمال الأجانب في إقليم كوردستان.