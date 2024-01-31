الصين تحظر استيراد الحيوانات المجترة ومنتجاتها من العراق

أربيل(كوردستان24)- أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، حظر الاستيراد المباشر وغير المباشر للحيوانات العاشبة ومنتجاتها من العراق.

وفقاً لإعلان الجمارك الصينية، جاء ذلك بسبب تفشي مرض اللسان الأزرق، حيث صدر القرار بتاريخ 26 كانون الثاني، عقب تقرير من العراق إلى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بعد اكتشاف المرض في الأغنام.

الصين حظرت مثل هذه الواردات من بلجيكا وهولندا بعد تفشي الفيروس الذي يسبب الحمى وتقرحات الفم وفي بعض الحالات يحول لسان الحيوان إلى اللون الأزرق. ويمكن أن يكون المرض خطيرا جدا على الأغنام والأبقار.

مرض اللسان الأزرق يسببه فيروس ينتقل عن طريق الحشرات، ويصيب المواشي والأغنام والأبقار، وتكون نسبة إصابة الأبقار به قليلة مقارنة بالأغنام، ينتشر هذا المرض بكثرة في فصل الصيف حيث يكثر انتشار البعوض التي تنقله عن طريق الدم للأغنام والأبقار، ولا ينتقل مرض اللسان الأزرق من حيوان مصاب إلى آخر سليم عن طريق الاتصال واللمس المباشر بينهما، وتبلغ فترة الحضانة من 4-7 أيام تظهر خلالها بعض الأعراض الدالة على الإصابة به مثل: وجود حمى مع احتقان شديد في الغشاء المخاطي للفم، وحدوث تقرحات ونزف في الفم والشفاه، وعند الإصابة به يجب علاجه فوراً خوفاً من التسبب في نفوق الحيوانات المصابة به.[١] الجدير بالذكر أن هذا المرض لا يشكل أي خطورة أو تهديد على حياة الإنسان، فلا ينتقل عبر لحوم أو حليب المواشي إلى الإنسان، وتعود أصول هذا المرض إلى أفريقيا والمناطق الاستوائية، لكنه أصبح اليوم منتشراً في كل أنحاء العالم، ويسبب خسارة كبيرة لمربي الأغنام والأبقار بسبب نفوق أعداد كبيرة من ماشيتهم وحيواناتهم، إضافة إلى القيود الصارمة التي تفرض عليهم بعد انتشاره