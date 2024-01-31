شهريار شێخلەر: تصدير نفط كوردستان للأسواق العالمية مهمٌ للغاية

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر الخبير في شأن الطاقة، شهريار شێخلەر، أن تصدير نفط كوردستان في أسرع وقتٍ ممكن "مهم إدارياً وإلى حدٍّ ما سياسياً، بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان وشعبه، كذلك تركيا والعراق، إضافةً للشركات الأجنية المستثمرة في الإقليم".

وقال شێخلەر في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن تصدير نفط كوردستان إلى أسواق الطاقة العالمية "أمر مهم للغاية، بسبب المشاكل المفتعلة في البحر الأحمر".

وأضاف: بسبب توقف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، زاد الإنفاق الأوروبي على نقل النفط من الشرق الأوسط إلى الخليج بنسبة 50%.

مؤكداً أنه من "المهم للغاية أن يتمكّن هذا الممر، الذي يعمل منذ أكثر من 15 عاماً، من تقديم مساعدة استراتيجية وأمنية للدول الغربية".

في غضون ذلك، أوضح الخبير في شأن الطاقة، أن الشركات التي لديها عقد رسمي مع حكومة إقليم كوردستان، كجزء دستوري من سلطة الحكومة الاتحادية، يمكنها الاستمرار وفق العقد.

وقال: لكن لأن الحكومة الاتحادية تنتقد تلك العقود، فهناك 3 خيارات أمام الشركات، الأول هو تغيير هذا النظام المتبع عن طريق تغيير الأرباح والأسهم.

وأضاف: الخيار الثاني، يمكن تحديد فترة قصيرة يتم خلالها حماية حقوق الذين استثمروا سابقاً في إقليم كوردستان بعقد جديد.

أما الخيار الثالث، بحسب الخبير في شأن الطاقة، شهريار شێخلەر، "ينبغي على الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كوردستان تغيير نوع العقد من تقاسم الإنتاج إلى الشراء الفني".