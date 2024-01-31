رئيس إقليم كوردستان يستقبل السفير النرويجي لدى الأردن والعراق

أربيل(كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 31 كانون الأول 2024، السفير النرويجي لدى الأردن والعراق، إيسبن ليندباك.

وخلال اجتماع، نوقشت عدة مواضيع، ضمنها العلاقات بين النرويج والعراق وإقليم كوردستان، مفاوضات هولير - بغداد، لحل المشاكل بينهما، والوضع السياسي والأمني في العراق وإقليم كوردستان بشكل عام، وانتخابات إقليم كوردستان، والأوضاع في شنكال.

وأكد الجانبان، على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، خاصة في المجالات التي يمكن لإقليم كوردستان والعراق، الاستفادة من التجربة النرويجية فيها، واتفقا في الرأي على ضرور حماية الأمن والاستقرار في العراق، كما أكد السفير النرويجي على أن بلاده تنظر باهتمام لعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، ولأمنهما واستقرارهما.

تبعات وآثار الحرب والأزمات في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وعدد من القضايا الأخرى كانت في محل اهتمام مشترك، ومحوراً آخر من محاور الاجتماع.