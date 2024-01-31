السليمانية.. اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الأربعاء 31 كانون الثاني 2024، أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية.

وقالت مديرية شرطة السليمانية في بيان لها إن، "المتهمين الثلاثة يحملون الجنسية العربية وهم : (ت. م. ج )، (م. ب. ك.) و (س، ك، ش).

وأضاف البيان بأنه، "بناء على قرار القاضي ووفقاً للمادة (2) من قانون منع الاتجار بالأعضاء البشرية، تم اعتقال المتهمين الثلاثة، وما زالت التحقيقات معهم مستمرة".

يذكر أن الكثير من بلدان العالم أصدرت قوانين خاصة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية، بما فيها العراق وحتى في إقليم كوردستان هناك قانون خاص لمنع الاتجار ومعاقبة مرتكبيها، يحمل الرقم (1) لسنة 2018، الخاص بالتبرع وزراعة الأعضاء البشرية.

ووفقاً للمادة (17) من القانون، أي شخص يقوم بالاتجار سواء بشراء أو بيع جزء من جسمه أو من جسم شخص آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو غرامة مالية تتراوح بين 10 مليون دينار و 20 مليون دينار، وسيكون عقوبة الجاني أشد إذا توفي الشخص الآخر نتيجة لهذا الفعل، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات أو غرامة تتراوح بين (30) و (50) مليون دينار.