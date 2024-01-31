رئيس إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام اليوناني

أربيل(كوردستان24)- هنأ نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، خلال لقاء جرى صباح اليوم (الأربعاء، 31 كانون الثاني 2024)، نيكولاس ستيريولاس القنصل العام اليوناني في إقليم كوردستان بمناسبة مباشرته مهام منصبه آملاً له الموفقية ومؤكداً دعمه الكامل له لإنجاح مهامه.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن سعادته لمباشرته مهامه قنصلاً عاماً لبلاده في إقليم كوردستان، شكر القنصل العام اليوناني في إقليم كوردستان رئيس إقليم كوردستان، معبراً عن أمله في أن يتمكن من تعزيز علاقات بلاده والتعاون المشترك بينها وبين إقليم كوردستان.

مناقشة الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان والتعقيدات التي تشهدها المنطقة بصورة عامة، شكلت جانباً آخر من اللقاء.