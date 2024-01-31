أمن

اندلاع النيران في مدرسة للتعليم الكوردي بكركوك

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مدينة كركوك
مدينة كركوك
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل (كوردستان 24) اليوم الأربعاء 31 كانون الثاني 2024، باندلاع النيران في مبنى يحتوي مدرستين للتعليم الكوردي في حي العسكري بكركوك.

وقال مدير قسم التعليم الكوردي في كركوك كامران علي لـ (كوردستان 24) إن النار نشب في قسم إدارة المدرسة ولم تكن هناك سوى أضرار مادية.

وأضاف علي أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق قبل اتساعه". 

مشيراً إلى أن أسباب الحريق الذي اندلع في اليوم الأخير لامتحانات الفصل الدراسي الأول، "لم تتضح لغاية الآن والتحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث".

 

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