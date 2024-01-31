توقعات الطقس خلال 48 ساعة المقبلة في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قسم التنبؤات في المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل بإقليم كوردستان، عن حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة في مختلف مناطق الإقليم.

وقال قسم التنبؤات في بيانٍ له، أن الطقس سيكون غائماً جزئياً اليوم الأربعاء، مع فرص هطول أمطار في بعض المناطق الجبلية، وسقوط ثلوج مختلطة مع الأمطار في قمم الجبال العالية.

وأضاف البيان، أن السماء ستكون غائمة جزئياً في مراكز مدن أربيل، السليمانية، دهوك وحلبجة، مع توقعات بهطول أمطار متفرقة وسقوط ثلوج في الجزء الشرقي من محافظة دهوك.

أما بخصوص حال الطقس يوم غدٍ الخميس، فتوقّعت الأرصاد الجوية أن تكون السماء غائمة جزئياً اعتباراً من الصباح وحتى وقتٍ متأخر من بعد العصر.

وقال البيان، إن موجة من الأمطار والثلوج تمتد إلى الأجزاء الشرقية من إقليم كوردستان ليلاً، ويبدأ تأثير هذه الموجة من جنوب محافظة السليمانية وصولاً إلى المناطق الحدودية الجبلية شرقي محافظة أربيل.

وأشار البيان إلى وجود فرصة لهطول الأمطار مساءً في كرميان وجزء من محافظة كركوك وصولاً إلى شمال محافظة السليمانية وإدارة رابرين على شكل أمطار خفيفة وأحياناً متوسطة.

وتوقّع قسم التنبؤات في المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل بإقليم كوردستان، سقوط الثلوج على كامل سلسلة الجبال الحدودية وقمم وسفوح الجبال العالية، نتيجة تأثير كتلة هوائية باردة.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة:

أربيل 15 درجة مئوية

السليمانية 14 درجة مئوية

دهوك 15 درجة مئوية

كركوك 16 درجة مئوية

حلبجة 14 درجة مئوية

زاخو 15 درجة مئوية

كرميان 21 درجة مئوية

حاجي عمران درجتين مئويتين

سوران 9 درجات مئوية