مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان يفند أنباءً عن استهداف مطار أربيل

أربيل(كوردستان24)- فند جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 31 كانون الثاني 2024، أنباءً عن استهداف مطار أربيل الدولي.

وقال الجهاز في بيان، "نشرت اليوم الأربعاء في عدد من وسائل الإعلام والقنوات المحلية التي تتوق كثيرا لاستهداف أربيل، دون تأكيد ومتابعة، تقريرا يفيد باستهداف مطار أربيل الدولي، عبر طائرات مسيرة".

وأضاف، أن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، ولم يكن هناك أي هجوم على مطار أربيل الدولي".

يأتي هذا بعد أن تعرضت مدينة أربيل، في وقتٍ متأخر من ليلة الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، لقصفٍ بالصواريخ الباليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

وعقب الهجوم الإيراني، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الانتهاك الذي طال سيادة العراق وإقليم كوردستان.

كما طالب "المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الظلم الذي يتعرض له شعب كوردستان".

من جهته، قال الرئيس مسعود بارزاني في بيانٍ له، إن "هذه الهجمات والاعتداءات الإيرانية تعكس مدى الظلم الذي يرتكب ضد شعب إقليم كوردستان".

وكان رئيس اللجنة البرلمانية العراقية الخاصة بالتحقيق في القصف الإيراني على أربيل، عباس الزاملي، قال إن المنزل الذي استهدفته صواريخ الحرس الثوري هو "مكان سكني، وليس قاعدة للموساد".

وأكد في مؤتمرٍ صحفي، أن "الهجمات الصاروخية الإيرانية على إقليم كوردستان غير مبررة وتنتهك السيادة العراقية. ولو كانت هناك بالفعل قاعدة تجسس لأي دولة في إقليم كوردستان، لكان بإمكان إيران حل القضية من خلال الحوار بين إقليم كوردستان والعراق، وليس قصف مدنيين بصواريخ".