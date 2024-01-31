بغداد تودع 618 مليار دينار في الحساب المصرفي لمالية كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدرٌ في وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية أودعت مبلغ 618 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24، شفان جباري، نقلاً عن مصدرٍ في وزارة المالية، إن الحكومة العراقية أودعت 618 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وفي وقتٍ سابق، أكّد رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان ببغداد، فارس عيسى، أن وزيرة المالية العراقية أبدت التزامها بقرار مجلس الوزراء العراقي بشأن إرسال دفعةٍ مالية لصرف رواتب موظفي الإقليم.

وقال عيسى إنه تحدّث مع وزير المالية طيف سامي التي أكدت بدورها على عدم وجود مشكلة بإرسال مبلغ 618 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان.

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي خليل غازي، خلال تصريحٍ سابق لـ كوردستان 24، إنه رغم بعض العراقيل بخصوص إرسال بغداد رواتب موظفي الإقليم، إلا أن ذلك المبلغ سيودع قريباً في حساب وزارة المالية في حكومة كوردستان.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر خلال اجتماعه المنعقد منتصف يناير كانون الثاني الجاري، إرسال مبلغ 618 مليار دينار لحكومة إقليم كوردستان، لحين تعديل قانون الموازنة.

يأتي ذلك، بعد أن طلبت حكومة كوردستان من الحكومة العراقية منحها قرضاً عن موازنة 2024 لتوزيع رواتب موظفيها، في حال تأخير مناقشة مشروع تعديل قانون.