سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل السفير النرويجي لدى الأردن والعراق

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کوردستان

أربيل(كودستان2024)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، السفير النرويجي لدى الأردن والعراق ايسبن ليندباك.

وبحثا في اجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة.

وأعرب السفير النرويجي لرئيس الحكومة، عن قلقه إزاء الهجوم الأخير على أربيل، كما عبّر عن مواساته وتضامنه مع عائلات الضحايا، مجدداً مساندة بلاده ودعمها لأمن إقليم كوردستان واستقراره، كذلك أبدى إعجابه بالثبات وبالموقف الموحد لشعب كوردستان تجاه الهجوم الجائر الذي استهدف أربيل.

من جانبه شكر رئيس حكومة كوردستان، النرويج على دعمها وتضامنها، وشدد على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي دوره المهم والفاعل في سبيل حماية أمن إقليم كوردستان، بما يضمن حقوقه الدستورية.

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