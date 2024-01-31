محلل سياسي روسي: ليس من السهولة معالجة المشاكل المتراكمة في منطقة الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- أكد المحلل السياسي الروسي فديم مَكَرينكا، اليوم الأربعاء، أنه ليس من السهولة معالجة المشاكل المتراكمة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مَكَرينكا في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "روسيا أعربت عن موقفها بوضوح بشأن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتبغي موسكو معالجة هذه النزاعات والتوترات".

وأشار إلى أنه "بعكس روسيا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تود الاستفادة من الاضطرابات والتوترات في منطقة الشرق الأوسط".

وشدد السياسي الروسي على أنه "ليس من السهولة معالجة الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط، لا سيّما أن دول إسرائيل وفلسطين والعراق وسوريا تعيشُ في وضعٍ صعب ومليئٍ بالمشاكل، كما أن الولايات المتحدة تعتزم جرّ إيران إلى المستنقع ذاته".

ودعا المحلل الروسي "دول الشرق الأوسط إلى التقارب مع دولة روسيا"، مؤكداً أن "موسكو بعكس واشنطن، تهدف إلى معالجة المشاكل والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط".