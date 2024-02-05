الأنواء الجوية في كوردستان تتوقع استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات والمناطق الجبلية

أربيل(كوردستان24)- أعلنت الأنواء الجوية، في إقليم كوردستان، توقعاتها للطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، مرجحةً استمرار تساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

وقالت الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين 5 شباط 2024، إن الأجواء ستكون ماطرة في معظم مناطق إقليم كوردستان خلال اليوم، مع هطول الثلوج في المناطق الجبلية.

وفقاً للبيان، سيكون الطقس غائماً في المناطق الشرقية غداً الثلاثاء، مع احتمال هطول الامطار في السليمانية وحلبجة، مع استمرار تساقط الثلوج في المرتفعات، وتشكل الضباب في ساعات الصباح الأولى في دهوك وبعض المناطق شمال الإقليم ومحافظة أربيل.

من جانبها، أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف أن "الطقس ليوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وبين أن "الطقس ليوم الخميس، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".