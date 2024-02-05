كنعاني: إقليم كوردستان ليس مستثنى من تطوير العلاقات الإيرانية العراقية

أربيل (كوردستان24)- المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن إقليم كوردستان، ليس مستثنى من تطوير علاقات بلاده مع العراق.

وقال كنعاني: "هناك علاقات متنامية وقوية ومتينة بين إيران والعراق ولا توجد أي عوائق في هذا الاتجاه".

وفي إشارة إلى إقليم كوردستان، أضاف، "ومنطقة (شمال العراق) ليست مستثنى من تطوير علاقاتنا مع العراق، ولدينا علاقات تجارية واقتصادية جيدة معها وإن مصالحنا المشتركة تتطلب منا التغلب على بعض الاختلافات في الرأي وتوفير الأرضية لمزيد من التواصل والتعاون".

وتابع: نحن متفائلون بأن العلاقات بين إيران والعراق ماضیة في مسار التطور.

وعن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي اكبر احمديان إلى العراق، قال كنعاني: إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين وتماشيا مع استمرار المحادثات الأمنية بين إيران والعراق ويتحدث الجانبان مع بعضهما البعض حول عملية مكافحة الإرهاب وضمان السلام والاستقرار في المنطقة في اطار تعزيز التعاون الأمني.

ووصل، صباح اليوم الاثنين، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي اكبر احمديان إلى العاصمة العراقية بغداد.

واستقل نائب مستشار الأمن الوطني العراقي عصام السعدي، احمديان، بحضور محمد رضا الحسيني رئيس دائرة دول الجوار في وزارة الخارجية.

الزيارة ستكون ليوم واحد، يلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومسؤولين عراقيين.

وزار أحمديان، لحظة وصوله العاصمة العراقية، موقع اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في شارع مطار بغداد الدولي.

وتعد زيارة اللواء أحمديان إلى بغداد هي الأولى، منذ تسلمه منصبه في حزيران 2023 بدلاً من الأدميرال علي شمخاني.