صحة وبیئة

صحة كوردستان تعلن توفير أجهزة غسيل كلى في كويسنجق

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کوردستان

أربيل(كوردستان24)- أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان، د. سامان برزنجي، كإجراء مؤقت، توفير خمس أجهزة غسيل للكلى بمبلغ 92،500 دولار من قبل منظمة خيرية بمساعدة المديرية العامة لفرق كوية وأربيل الصحية.

وقال برزنجي، لـ كوردستان24، اليوم الإثنين، 5 شباط 2024، في مؤتمر صحفي، إن هذا المشروع كان يعاني في السابق من مشاكل في عدة مدن وبلدات في عموم العراق، والآن، وكحل مؤقت، تم تأمين خمس أجهزة غسيل كلى بمبلغ 92 الف و500 دولار من قبل منظمة خيرية وبمساعدة المديرية العامة للفرق الصحية في كوية واربيل، حيث تمكنت من انشاء هذا المركز".

وأضاف: "اليوم، نحن سعداء بأن المرضى يقومون بغسل الكلى لأول مرة في هذا المركز، بدلا من القدوم إلى أربيل، أريد أن أقول إن هناك حوالي 46 مريضا في بلدة كوية وبلدات وقرى هذه المنطقة، اضطروا إلى القدوم إلى أربيل كل يوم لغسل الكلى".

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