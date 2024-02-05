8 محافظات عراقية تنتخب محافظيها ورؤساء مجالسها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مجالس 8 محافظات عراقية، اليوم الاثنين، عن انتخاب رؤسائها ومحافظيها بعد أكثر من شهر على صدور نتائج الانتخابات التي جرت في الـ 18 ديسمبر كانون الأول 2023.

وانتخب مجلس محافظة بغداد عبد المطلب العلوي في منصب المحافظ، وعمار القيسي رئيساً للمجلس، وذلك خلال اجتماعٍ له اليوم الاثنين حضرته كوردستان 24.

وانتخب مجلس محافظة البصرة، أسعد العيداني محافظاً وخلف البدران رئيساً للمجلس، بينما انتُخِب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى، وأحمد الحاصود رئيساً لمجلس المحافظة.

وانتُخِب نصيف الخطابي محافظاً لكربلاء وقاسم اليساري رئيساً لمجلس المحافظة، فيما انتُخِب محمد المياحي محافظاً لواسط، وعلي سلمون رئيساً لمجلس المحافظة.

أما بالنسبة لمحافظة صلاح الدين، فانتُخِب أحمد الجبوري محافظاً وعادل الصميدعي رئيساً لمجلس المحافظة، في وقتٍ انتُخِب يوسف كناوي محافظاً للنجف وحسين وحيد العيساوي رئيساً للمجلس.

وبالنسبة لمحافظة الأنبار، فانتخب مجلسها عمر مشعان الدليمي رئيساً له، ومحمد نوري الكربولي محافظاً.

وفي الـ 28 كانون الأول ديسمبر 2023، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق.

وجرت الانتخابات التي قاطعها التيار الصدري في 15 محافظة، باستثناء ثلاث محافظات في إقليم كوردستان كانت غير مشمولة بهذه الانتخابات.

وتنافس في الانتخابات 5 آلاف و904 مرشحين من أحزاب وتحالفات مختلفة للفوز بـ 275 مقعداً.

وتعد مجالس المحافظات في العراق، بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة.

وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وشارك في الانتخابات المحلية 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً من أصل نحو 16 مليون ناخب.