مصر تُسهّل حصول حاملي الجوازات العراقية على تأشيرات الدخول إليها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية في أربيل، الاثنين، أن السلطات المصرية المختصة قررت منح تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول المصرية لحاملي جوازات السفر العراقية، من عدة فئات.

وشملت تلك الفئات، الفئة العمرية أقل من 16 عاماً وأكبر من 60 عاماً، كذلك الأفواج السياحية القادمة إلى مصر بضمان شركات السياحة المعتمدة والمحددة لدى السلطات المصرية.

كما شمل القرار، حاملي تأشيرات الدخول لدول: الولايات المتحدة- كندا- دول منطقة شنغن- بريطانيا- اليابان- استراليا- نيوزيلاندا، وذلك شريطة أن تكون تلك التأشيرات سارية المفعول.

كذلك شمل القرار، حاملي الإقامات السارية في دول: الولايات المتحدة- كندا- دول منطقة شنغن- بريطانيا- اليابان- استراليا- نيوزيلاندا.

وأيضاً حاملي الإقامات السارية في دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة ألا تقل مدة سريانها عن 6 أشهر.