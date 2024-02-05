سیاسة

شاهو القره داغي: العراق بات ساحةً لتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران

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الباحث والمحلل السياسي شاهو القره داغي
الباحث والمحلل السياسي شاهو القره داغي
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أربيل (كوردستان 24)- أكد الباحث والمحلل السياسي شاهو القره داغي، اليوم الاثنين، أن العراق بات ساحةً لتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال شاهو القره داغي في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "دولة العراق بالشعارات فقط تملك سُلطةً على كافة القوات المسلحة، في حين أن هناك أكثر من 80 ميليشيا توالي إيران، وتستهدفها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار إلى أن "أدوار الميليشيات في العراق غيرُ مقتصرة على الأنشطة العسكرية فقط، بل دخلت كذلك إلى مفاصل السلطة، وسيطرت على الاقتصاد والمصالح العامة".

وأوضح أن "العراق بات ساحةً لتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تستخدم المجاميع المسلحة الموالية لإيران العراق مصدراً للحصول على الأموال".

ولفت إلى أن "المجاميع المسلحة تُعتبر دولةً موازية في العراق، لأنها تود إضفاء الشرعية على أنشطتها عبر دخول البرلمان ومجالس المحافظات، في حين أنها تستخدم أموال وأسلحة الدولة أثناء الانتخابات للتأثير على آراء الناخبين".

وشدد على أن "المجاميع المسلحة تود تكرار تجربة حزب الله اللبناني في العراق، بحيث تصبح هي مالكة القرار وتكون أقوى من الدولة، وبات واضحاً أن الحكومة الاتحادية لا تستطيع مواجهتهم، رغم أنها مراراً وصفت هجماتهم بالإرهابية، لكنها لا تستطيع ردعهم أو إيقافهم".

وأكد أن "تهديدات المجاميع المسلحة سوف تتخطى العراق، وستؤثر على المنطقة عموماً"، مبيناً أن "هناك حاجة ملحة لتشكيل تحالفٍ دولي لمواجهة الميليشيات، على غرار التحالف الدولي الذي شُكِّل لمواجهة تنظيم داعش".

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