السوداني لـ "أكبر أحمديان": الحكومة الاتحادية لن تجامل على حساب سيادة العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رفض العراق أي أعمال أحادية الجانب تقوم بها أية دولة، بما يتنافى والمبادئ الدولية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أكبر أحمديان".

وأكد السوداني خلال اللقاء، "رفض العراق أي أعمال أحادية الجانب تقوم بها أية دولة، بما يتنافى والمبادئ الدولية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة".

كما شدد رئيس الوزراء الاتحادي على أن "الحكومة العراقية أثبتت حرصها على مبدأ حسن الجوار وإقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة ودول العالم، لكنّها بالوقت ذاته لا تجامل على حساب سيادة العراق وأمنه".

وأشار إلى أن "العراق بذل، ولا يزال يبذل، جهوداً كبيرة من أجل حفظ الاستقرار، وتحقيق التهدئة، بما يصب في المصلحة المشتركة لمختلف شعوب المنطقة".

من جهته، أكد أحمديان، بحسب البيان، "التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأمن العراق واستقراره، وحرصها على مواصلة العمل طبقاً للاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران بما يحفظ أمن البلدين الجارين".