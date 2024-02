الخارجية الأميركية: صداقتنا مع حكومة كوردستان تشمل أيضاً التجارة والثقافة

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية إن صداقة الولايات المتحدة مع حكومة إقليم كوردستان تشمل أيضاً المجال التجاري والثقافي.

جاء ذلك، خلال منشورٍ لها على منصة (إكس X) قالت فيه، إن مدير الشأن العراقي في وزارة الخارجية الأميركية ستيف بيتنر، التقى وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر، لمنافشة الصداقة بين واشنطن وأربيل.

وجاء في نص البيان: تشمل صداقتنا مع حكومة إقليم كوردستان التجارة والثقافة، وقد ناقش مدير الشأن العراقي بوزارة الخارجية الأميركية، هذه المجالات والعديد من المجالات الأخرى مع وزير النقل في حكومة إقليم كوردستان.

Our partnership with the Kurdistan Regional Government includes important commercial and cultural linkages. Earlier today, Director of Iraq Affairs Steve Bitner discussed these and other areas of mutual interest with KRG Minister for Transport and Communication @AnoAbdoka. pic.twitter.com/6P07EI63A0