سیاسة

الخارجية الأميركية: صداقتنا مع حكومة كوردستان تشمل أيضاً التجارة والثقافة

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ستيف بيتنر وآنو جوهر
ستيف بيتنر وآنو جوهر
کوردستان ستيف بيتنر

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية إن صداقة الولايات المتحدة مع حكومة إقليم كوردستان تشمل أيضاً المجال التجاري والثقافي.

جاء ذلك، خلال منشورٍ لها على منصة (إكس X) قالت فيه، إن مدير الشأن العراقي في وزارة الخارجية الأميركية ستيف بيتنر، التقى وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر، لمنافشة الصداقة بين واشنطن وأربيل.

وجاء في نص البيان: تشمل صداقتنا مع حكومة إقليم كوردستان التجارة والثقافة، وقد ناقش مدير الشأن العراقي بوزارة الخارجية الأميركية، هذه المجالات والعديد من المجالات الأخرى مع وزير النقل في حكومة إقليم كوردستان.

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