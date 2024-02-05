قصر بكنغهام يعلن إصابة الملك تشارلز بالسرطان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قصر بكنغهام في بيان الاثنين أن الملك تشارلز الثالث مصاب بمرض السرطان وقد بدأ العلاج فوراً، من دون توقع وقف أنشطته بالكامل.

وجاء في البيان "خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشارلز في المستشفى بسبب تضخم حميد في البروستات تم اكتشاف مشكلة أخرى" و"أظهرت فحوصات لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان".

وأضاف "بدأ الملك اليوم برنامجا لتلقي علاج منتظم نصحه الأطباء خلاله بتأجيل أنشطته العامة". لكنه سيواصل "تسيير أمور الدولة والقيام بالمهام الإدارية كالمعتاد".

وبحسب قصر باكينغهام فإن الملك "متفائل للغاية بشأن علاجه ويتطلع للعودة إلى ممارسة مهامه العامة في أقرب فرصة" في وقت تتعافى فيه الأميرة كايت زوجة وريث العرش وليام، أيضاً بعد عملية جراحية خضعت لها.

وبعد إعلان قصر بكنغهام، ذكرت وكالة "برس أسوسييشن" أن الأمير هاري سيتوجه إلى بريطانيا للقاء والده.

وكان الملك تشارلز اعتمد الشفافية بشأن العملية الجراحية التي خضع لها لعلاج مشكلة البروستات، وقرر "الكشف عن تشخيص اصابته بالسرطان لتجنب التكهنات وعلى أمل مساعدة الجمهور على تفهم المصابين بهذا المرض في جميع أنحاء العالم".

المصدر: AFP