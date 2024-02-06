رئيس إقليم كوردستان يستقبل قنصل كوريا الجنوبية في أربيل ورئيس منظمة كويكا

أربيل(كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 شباط 2024، كلاً من قنصل كوريا الجنوبية لدى أربيل سيونكجول ليم، وكو هيسوك رئيس منظمة كويكا الكورية.

وتمت خلال لقاء مناقشة سبل تعزيز علاقات جمهورية كوريا الجنوبية مع إقليم كوردستان وأعمال ونشاطات منظمة كويكا في إقليم كوردستان والتي تقدم من سنوات عديدة المساعدات لإقليم كوردستان وأنجزت العديد من المشاريع الخدمية في مختلف مناطق إقليم كوردستان.

وعبر نيجيرفان بارزاني عن ثناء إقليم كوردستان وإشادته بعلاقة جمهورية كوريا الجنوبية وصداقتها مع إقليم كوردستان وأشار بصورة خاصة إلى الأعمال والنشاطات التي تنفذها منظمة كويكا في العديد من القطاعات والمجالات المختلفة لمساعدة شعب إقليم كوردستان، وذكّر بأعمال وخدمات فرقة الزيتون الكورية التي جاءت إلى إقليم كوردستان قبل عشرين عاماً ووطدت العلاقات بين الجانبين.

علاقات أربيل وبغداد، وأوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة، شكلت محوراً آخر من اللقاء.