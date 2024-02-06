وزيرة الخارجية الهولندية تجدد قلق بلادها بشأن الهجوم الإيراني على أربيل

أربيل(كوردستان24)- أعربت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينزسلوت، عن قلق بلادها إزاء الهجمات الإيرانية التي استهدفت أربيل، وأسفرت عن استشهاد طفل هولندي.

وقالت بروينزسلوت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين: إن "الحكومة الهولندية تترقب زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى هولندا".

ولفتت الى أن "هولندا تدعم جهود العراق في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والتي تمثلت بعقد مؤتمر التعاون والشراكة من اجل دعم وتطوير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي الذي عقد في بغداد، وكذلك دور العراق في تقوية العلاقة بين السعودية وايران".

وأضافت أنها "ناقشت مع وزير الخارجية التطورات الاقليمية والهجمات الاخيرة في سوريا والعراق ونددنا بهذه الاحداث".

وزادت، "كما ناقشنا الاحداث الجارية في غزة والمساعدات التي قدمها العراق الى غزة، وأن هولندا قدمت 55 مليون يورو كمساعدات انسانية الى الشعب الفلسطيني".

من جانبه، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن الحكومة تهتم بتقديم الخدمات وإعادة بناء الاقتصاد العراقي.

وأضاف، أن "الحكومة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتمة بتقديم الخدمات الى المواطنين وإعادة بناء الاقتصادي العراقي".

ولفت الى أن "رئيس الوزراء سيبحث خلال زيارته الى هولندا عددا من الملفات الاقتصادية والزراعية".

واضاف أنه "بحث مع نظيرته الهولندية كيفية تطوير العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي".

وبين أن "الشركات الهولندية لها مكانة في المجال الاقتصادي خاصة في مجال الزراعة والمياه".

واشار الى أنه "بحث ايضا خطورة استمرار العنف في المنطقة على السلم الاقليمي والدولي، وكذلك بحثا الاعتداءات على السيادة العراقية".

وأشار الى أن "هولندا لعبت دورا مهما في التحالف الدولي في محاربة داعش ومساعدة العراق في الحرب على الارهاب".

وبين حسين ان "الاجتماع اكد ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وايقاف الحرب على غزة وتقديم المساعدات الانسانية للاهالي".