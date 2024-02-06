وزير الدفاع التركي يلتقي كبار المسؤولين في بغداد

أربيل(كوردستان24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء 6 شباط 2024، وزير الدفاع التركي يشار غولر، يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين الجارين، وأهمية تعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يسهم في تحقيق أمن البلدين واستقرارهما.

وأوضح السوداني ترابط أمن العراق وتركيا، كما هو الحال مع أمن دول الجوار، مبيناً أهمية هذه الزيارات من أجل المزيد من التنسيق والتفاهم بين البلدين في مجال دعم الأمن والاستقرار.

وشدد على التزام العراق بالمبادئ الدستورية التي تؤكد منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، وتم اتخاذ إجراءات عديدة في هذا الصدد، لاسيما عند الشريط الحدودي بين العراق وتركيا، مؤكداً في الوقت نفسه رفض العراق المساس بسيادته وأية إجراءات لتصفية الحسابات على أرضه.

كما أكد السوداني أهمية الحفاظ على الأمن في سوريا؛ لارتباطه بالأمن القومي للعراق وتركيا، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين البلدين من أجل تهيئة مقدمات الاستقرار التي يتطلبها تنفيذ المشاريع المهمة، مثل طريق التنمية الستراتيجي الذي يتضمن مشاريع لسكة حديد وطرق سريعة تربط ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة بالحدود التركية الجنوبية.

من جانبه نقل الوزير التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ورغبة بلاده في إدامة علاقات التعاون مع العراق، والحرص على التنسيق الأمني المشترك في المجال الاستخباري ومكافحة الارهاب، كما عبر عن اهتمام الحكومة التركية بمشروع طريق التنمية الستراتيجي؛ كونه من المشاريع الواعدة التي تحقق التنمية والرخاء للعراق وتركيا ودول الجوار.

وتطرق اللقاء إلى الأحداث الدامية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في غزّة، ومواصلة سلطات الاحتلال عدوانها الوحشي بحق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها جهود وقف إطلاق النار، وأهمية دور المجتمع الدولي والدول الكبرى في لعب دور حقيقي لإنقاذ أبناء شعبنا الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية وسياسات التجويع.

واستقبل وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، صباح اليوم، نظيره وزير الدفاع التركي يشار غولر، والوفد المرافق له.

وجرت مراسم استقبال رسمية للوزير الضيف حضرها كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع، عُزف خلالها النشيدان الوطنيان لجمهوريتي العراق وتركيا.

بعدها عقد الجانبان اجتماعاً موسعاً لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة ما يتعلق منها بالجانب العسكري.