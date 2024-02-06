أربيل (كوردستان24)- تعد مراكز البحوث والدراسات من الركائز الاساسية والمهمة في الولايات المتحدة الامريكية في مجال المعرفة والتفكير بما تقدمه من فعاليات ونشاطات كالدراسات والابحاث والمؤتمرات والندوات، ونشر هذه الدراسات في الصحف والمجلات المعروفة في الولايات المتحدة والتي تؤثر على صانعي القرار الامريكي والرأي العام.

وصلتنا في مكتبة مؤسسة كوردستان24 كتاب "مراكز البحوث والدراسات في الولايات المتحدة الامريكية، مؤسسة راند نموذجاً" الذي أعده الدكتور سردار رمضان ياسين، ويتألف الكتاب من أربعة فصول، الفصل الاول يتحدث عن مراكز البحوث والدراسات في الولايات المتحدة ونبذة تأريخية عنها ومفهومها والتطور التأريخي لمراكز البحوث وتصنيفاتها، أما الفصل الثاني يتحدث عن مؤسسة راند المعنية بالبحوث والدراسات، نشأتها وتطورها، أما الفصل الثالث يحتوي على أهم البحوث والدراسات الخاصة بالسياسية الداخلية الامريكية في مؤسسة راند من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أما الفصل الرابع من الكتاب يتحدث عن أهم القضايا الدولية والصراعات وقضايا الشرق الاوسط وقضية فلسطين وأحداث 2003 في العراق.

اعتمدت الدراسات في الكتاب على مجموعة من المصادر والمراجع المهمة والتي تأتي في مقدمتها بحوث وتقارير مؤسسة راند على شبكة الانترنت، كما واعتمدت الدراسات على منشورات المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية التي قدمت معلومات عن مراكز البحوث والدراسات في الولايات المتحدة الامريكية، من ناحية النشأة والتمويل وعدد الموظفين فضلاً عن إصداراتها من كتب ومجلات.

كما واعتمدت الدراسة على مجموعة من رسائل الماجستير منها رسالة ماجستير بعنوان "اسلام حضاري ديمقراطي شركاء وموارد واستراتيجيات"، واستفادت الدراسة من الموسوعات منها موسوعة السياسة، التي زودت الدراسة بمعلومات عن شخصيات المؤسسة.

يتطرق الكتاب الى تصنيفات مراكز البحوث ومنها مراكز البحوث الحكومية ومراكز البحوث الخاصة ومراكز البحوث ذات الطابع الاكاديمي.

أما عن أهم مراكز البحوث والدراسات في الولايات المتحدة الامريكية، فتطرق الكتاب الى نبذة عن أهم وأفضل مراكز البحوث والدراسات في الولايات المتحدة الامريكية التي لها تأثير واضح في السياسية الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، ومنها مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، ومعهد هوفر للحرب والثورة والسلام، ومجلس العلاقات الخارجية، ومعهد بروكينجر، ومعهد امريكان انتربرايز، ومؤسسة راند، ومركز الدرسات الاستراتيجية والدولية، ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، ومؤسسة التراث، ومعهد كاتو.

تطرق الكتاب أيضا الى أحداث العراق في 2003، الحرب الامريكية والمتحالفين معها على العراق، والتي كانت من أهم أهدافها حسب الدراسة هي ازالة نظام صدام حسين والوصول الى أماكن اسلحة الدمار الشامل وملاحقة الارهابيين والحصول على المعلومات المتعلقة بشبكات الارهابيين وانهاء العقوبات الاقتصادية وتامين حماية ابار النفط وثروات الشعب العراقي وتقديم المساعدة للشعب العراقي للانتقال الى مرحلة الديمقراطية وحكومة ذاتية.

وفي نهاية الدراسة تأتي عدد من الملحقات لاهم مراكز البحوث في الولايات المتحدة الامريكية وكذلك أهم مراكز البحوث حول العالم في 2020، وأهم تقارير مؤسسة راند المتعلقة بالشرق الاوسط والعالم، وعددا من الصور لرمز المؤسسة وكذلك مؤسسي مؤسسة راند.