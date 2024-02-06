بلاسخارت: على العراق أن يرسل مستحقات إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن الجماعات المسلحة في العراق الخارجة عن سيطرة الدولة تسببت بزعزعة الوضع السياسي والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك، خلال كلمةٍ لها في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم الثلاثاء، بدعوةٍ من روسيا لبحث القصف الأميركي على الميلشيات المسلحة في العراق وسوريا.

وقالت بلاسخارت: خلقت الهجمات المستمرة التي تشنها الميليشيات واقعاً سيئاً للمنطقة، وفي حال استمرارها؛ فإن الجهود الجادة التي بذلها العراق من أجل السلام والاستقرار في الماضي ستفشل.

وأشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى أن الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، تسببت بزعزعة الوضع السياسي والاستقرار في المنطقة.

وأضافت إلى أن جماعات مسلحة هاجمت قاعدة أميركية في الأردن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عدد آخر.

في سياقٍ متصل، قالت بلاسخارت: صدمتنا الهجمات الصاروخية الإيرانية على أربيل قبل بضعة أسابيع، والتي تسببت بمقتل العديد من الأشخاص، بينهم طفلة رضيعة.

ولفتت إلى أن العراق "يمرُّ بوضعٍ صعب ويواجه العديد من التحديات، لذلك يجب أن تنتهي الهجمات في العراق حتى يتمكن المزيد من الناس من استخدام قدراتهم لتطوير البلاد".

وأوضحت بلاسخارت أن أحد الأمور الإيجابية التي شوهدت في العراق خلال الأشهر الأخيرة "هو إصلاح النظام المصرفي والمؤسسات الحكومية الأخرى".

وقالت: في الشهر المقبل، سيكون العراق أول دولة في المنطقة تصبح عضواً في منظمة العمل الدولية وسيكون لذلك تأثير كبير، وهذا من شأنه إتاحة الفرص أمام العراق وتعزيز القطاع الخاص العراقي.

وبشأن التغيّر المناخي في العراق، أكّدت بلاسخارت أن العراق، مثل أي بلدٍ آخر في العالم، "يواجه تحدي التغير المناخي، واتخذت الحكومة الاتحادية بعض التدابير اللازمة لمواجهة هذا التحدي".

وبخصوص انتخابات برلمان إقليم كوردستان، قالت بلاسخارت: تأجل إجراء الانتخابات التشريعية في كوردستان عدة مرات، ونحن الآن بانتظار تحديد موعدٍ آخر.

مشيرةً إلى أن تأجيل الانتخابات "لن يكون في صالح إقليم كوردستان ولا استقرار العراق".

وبشأن تأخر إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق: يجب حل المشكلة وإرسال رواتب موظفي حكومة كوردستان في أسرع وقتٍ ممكن.

وقالت جنين بلاسخارت عن مستقبلها في العراق: مهمتي في العراق ستنتهي نهاية شهر مايو أيار 2024، وسيكون هذا هو تقريري النهائي إلى هذا المجلس بشأن العراق.