ریاضة

الأردن يقصي كوريا الجنوبية بهدفين دون رد ويتأهل لنهائي كأس آسيا

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- تأهّل المنتخب الأردني لنهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم بعد إقصاء المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.

وبلغ  الاردن المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الصاعق على كوريا الجنوبية 2-0 الثلاثاء على استاد أحمد بن علي.

وسجل يزن النعيمات (53) وموسى التعمري (66) الهدفين.

وسبق أن التقى المنتخبان في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل بعد أن تقدم النشامى 2-1 حتى الوقت بدل الضائع.

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة السبت على استاد لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة يوم غدٍ الأربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وإيران على استاد الثمامة.

 

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